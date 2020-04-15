Hatice Çetin
İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi adresinde ikamet eden belediyeden emekli merhum Sabri Çetin’in eşi Hatice Çetin (87) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Çetin'in cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz