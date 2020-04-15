İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi adresinde ikamet eden belediyeden emekli merhum Sabri Çetin’in eşi Hatice Çetin (87) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Çetin'in cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi.