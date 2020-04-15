İzmit Gültepe Mahallesi Salim Çolak Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Adıgüzel (72) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk annesi olan Mehmet Adıgüzel'in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi