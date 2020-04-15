İzmit Gültepe Mahallesi Kırkmeşe Sokak adresinde ikamet eden Mürüvvet Özdere (55) kalp krizi nedeniyle vefat etti. 41 AVM Temizlik işleri personellerinden Kerem Top ile birlikte 3 çocuk annesi olan Mürvet Özdere'nin cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.