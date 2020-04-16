İzmit 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak adresinde ikamet eden emekli memur ve Üçyol taksi durağı şoförlerinden Yaşar Kaya (67) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Kaya’nın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.