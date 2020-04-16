İzmit Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi Kemal Çam (78) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kemal Çam’ın cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.