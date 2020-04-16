\u0130zmit Do\u011fan Mahallesi Eski De\u011firmen Sokak adresinde ikamet eden emekli \u00e7ift\u00e7i Kemal \u00c7am (78) ba\u011f\u0131rsak rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Kemal \u00c7am\u2019\u0131n cenazesi Kuru\u00e7e\u015fme Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz