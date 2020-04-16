İsmihan Yıldız
İzmit Hacıhızır Mahallesi Hacıhızır Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Merhum Reşit Yıldız’ın eşi İsmihan Yıldız (86) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan İsmihan Yıldız’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz