İzmit Hacıhızır Mahallesi Hacıhızır Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Merhum Reşit Yıldız’ın eşi İsmihan Yıldız (86) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan İsmihan Yıldız’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.