Zöhre Akçıl
Körfez Güney Mahallesi 5. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İsmail Açıl’ın eşi Zöhre Akçıl (70) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zöhre Akçıl’ın cenazesi Ankara Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz