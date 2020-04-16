Körfez Güney Mahallesi 5. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İsmail Açıl’ın eşi Zöhre Akçıl (70) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zöhre Akçıl’ın cenazesi Ankara Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.