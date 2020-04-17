\u0130zmit Yeni\u015fehir Mahallesi Altayl\u0131 Sokak adresinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i Bekir Turgut (76) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Bekir Turgut'un cenazesi Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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