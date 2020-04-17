İzmit Yuvam Akarca Konutları Katman Seher Hanım Caddesi B.1 blok adresinde ikamet eden çiftçi Balabey Gülen’in eşi Dinar Gülen (55) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Dinar Gülen'in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.