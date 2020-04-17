Dinar Gülen
İzmit Yuvam Akarca Konutları Katman Seher Hanım Caddesi B.1 blok adresinde ikamet eden çiftçi Balabey Gülen’in eşi Dinar Gülen (55) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Dinar Gülen'in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz