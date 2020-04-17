İzmit Yenimahalle Gümüş Sokak adresinde ikamet eden emekli taksi şoförü Mustafa Tekerci (76) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Tekerci'nin cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.