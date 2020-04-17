İzmit Yeşilova Mahallesi Onay Sokak adresinde ikamet eden emekli polis memuru Nezmittin Bekçi (60) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Nizamettin Bekçi'nin cenazesi Yeşilova Mezarlığında toprağa verildi.