Saime Çevik
Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Baş Komutan Caddesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi, emekli astsubay merhum Sabri Çevik’in eşi Tarım Kredi Kooperatifinden emekli müdürü Saime Çevik (73) Alzheimer ve Parkinson hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Saime Çevik'in cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz