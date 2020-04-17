Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Baş Komutan Caddesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi, emekli astsubay merhum Sabri Çevik’in eşi Tarım Kredi Kooperatifinden emekli müdürü Saime Çevik (73) Alzheimer ve Parkinson hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Saime Çevik'in cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.