\u0130zmit Turgut Mahallesi Kad\u0131bay\u0131r\u0131 Sokak adresinde ikamet eden serbest i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015fan Ya\u015far Bostan (93) beyin t\u00fcm\u00f6r\u00fc neseniyle vefat etti. Evli ve 5 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Ya\u015far Bostan'\u0131n cenazesi Ba\u011f\u00e7e\u015fme Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz