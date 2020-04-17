İzmit Turgut Mahallesi Kadıbayırı Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Yaşar Bostan (93) beyin tümörü neseniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Yaşar Bostan'ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.