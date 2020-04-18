İzmit 28 Haziran Mahallesi Derviş Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi Şaban Aktaş’ın eşi Mükerrem Aktaş (72) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Mükerrem Aktaş’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.