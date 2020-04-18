Mükerrem Aktaş
İzmit 28 Haziran Mahallesi Derviş Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi Şaban Aktaş’ın eşi Mükerrem Aktaş (72) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Mükerrem Aktaş’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz