İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesi 5127.Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Yusuf Malçok’un eşi Ümmü Malçok (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ümmü Malçok’un cenazesi Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.