Ayşe Özdemir
Derince İbni Sina Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Hasan Özdemir’in eşi Ayşe Özdemir (70) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Özdemir’in cenazesi Eskişehir İneni’de toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz