Derince İbni Sina Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Hasan Özdemir’in eşi Ayşe Özdemir (70) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Özdemir’in cenazesi Eskişehir İneni’de toprağa verildi.