Ali Mandıralı
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Erdoğan Gürkan Caddesinde ikamet eden emekli esnaf Ali Mandıralı (80) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ali Mandıralı’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz