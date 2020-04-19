İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Erdoğan Gürkan Caddesinde ikamet eden emekli esnaf Ali Mandıralı (80) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ali Mandıralı’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.