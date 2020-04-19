Meliha Arıcan
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesinde ikamet eden İnşaat ustası Bahtiyar Arıcan’ın eşi Meliha Arıcan (53) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Meliha Arıcan’ın cenazesi Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz