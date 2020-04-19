İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesinde ikamet eden İnşaat ustası Bahtiyar Arıcan’ın eşi Meliha Arıcan (53) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Meliha Arıcan’ın cenazesi Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.