İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Meşelik Sokak adresinde ikamet eden emekli aşçı Şaban İrtanki’nin eşi Müberra İrtanki (64) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Müberra İrtanki’nin cenazesi Adapazarı Kömürlük köyünde toprağa verildi.