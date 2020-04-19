Müberra İrtanki
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Meşelik Sokak adresinde ikamet eden emekli aşçı Şaban İrtanki’nin eşi Müberra İrtanki (64) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Müberra İrtanki’nin cenazesi Adapazarı Kömürlük köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz