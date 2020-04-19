Kartepe İstasyon Mahallesi Yaprak Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Kore Gazisi merhum İsmail Aydemir’in eşi Müzeyyen Aydemir (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Müzeyyen Aydemir’in cenazesi Bolu Gerede ilçesinde toprağa verildi.