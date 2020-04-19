Müzeyyen Aydemir
Kartepe İstasyon Mahallesi Yaprak Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Kore Gazisi merhum İsmail Aydemir’in eşi Müzeyyen Aydemir (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Müzeyyen Aydemir’in cenazesi Bolu Gerede ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz