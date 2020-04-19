İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesinde ikamet eden Erdoğan Özak’ın kız kardeşi Selma Özak (48) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Selma Özak’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.