Selma Özak
İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesinde ikamet eden Erdoğan Özak’ın kız kardeşi Selma Özak (48) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Selma Özak’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesinde ikamet eden Erdoğan Özak’ın kız kardeşi Selma Özak (48) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Selma Özak’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz