İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesinde ikamet eden merhum müteahhit İsmail Çimen’in eşi Ayla Çimen (82) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk babası olan Ayla Çimen’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.