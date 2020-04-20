Ayla Çimen
İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesinde ikamet eden merhum müteahhit İsmail Çimen’in eşi Ayla Çimen (82) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk babası olan Ayla Çimen’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz