İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi No.28’de ikamet eden Merhum Hüseyin Kurt’un eşi Nurten Kurt (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nurten Kurt’un cenazesi Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.