Körfez Atalar Mahallesi Necip Fazıl Caddesinde ikamet eden işçi emeklisi Yusuf Ahmet Bahar (68) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yusuf Ahmet Bahar’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.