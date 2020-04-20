Yusuf Ahmet Bahar
Körfez Atalar Mahallesi Necip Fazıl Caddesinde ikamet eden işçi emeklisi Yusuf Ahmet Bahar (68) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yusuf Ahmet Bahar’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Körfez Atalar Mahallesi Necip Fazıl Caddesinde ikamet eden işçi emeklisi Yusuf Ahmet Bahar (68) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yusuf Ahmet Bahar’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz