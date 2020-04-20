Derince Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan İbrahim Çakmak (94) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan İbrahim Çakmak’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.