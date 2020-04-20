İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Hekimoğlu Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığından emekli memur İsmail Adnan Küçükerdal (85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Adnan Küçükerdal’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.