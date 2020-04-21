İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Onurcuk Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Baki Ataş (85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Baki Ataş’ın cenazesi Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.