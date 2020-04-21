Fatma Kaplan
Kandıra Kerpe Mahallesi Menekşe Sokak adresinde ikamet eden DSİ’den emekli merhum Mehmet Kaplan’ın eşi Fatma Kaplan (87) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Kaplan’ın cenazesi Gemicipınar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz