Kandıra Kerpe Mahallesi Menekşe Sokak adresinde ikamet eden DSİ’den emekli merhum Mehmet Kaplan’ın eşi Fatma Kaplan (87) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Kaplan’ın cenazesi Gemicipınar Mezarlığında toprağa verildi.