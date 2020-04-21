Hıdır Olcayto
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1101. Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı Hıdır Olcayto (71) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hıdır Olcayto’nun cenazesi Tunceli Merkez’de toprağa verildi.
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1101. Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı Hıdır Olcayto (71) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hıdır Olcayto’nun cenazesi Tunceli Merkez’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz