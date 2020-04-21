Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1101. Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı Hıdır Olcayto (71) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hıdır Olcayto’nun cenazesi Tunceli Merkez’de toprağa verildi.