İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi İçi Caddesinde ikamet eden emekli inşaat ustası İhsan Erdem (71) yaşlılığa bağlı felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İhsan Erdem’in cenazesi Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.