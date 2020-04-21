İhsan Erdem
İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi İçi Caddesinde ikamet eden emekli inşaat ustası İhsan Erdem (71) yaşlılığa bağlı felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İhsan Erdem’in cenazesi Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi İçi Caddesinde ikamet eden emekli inşaat ustası İhsan Erdem (71) yaşlılığa bağlı felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İhsan Erdem’in cenazesi Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz