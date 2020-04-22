Ahmet Karga
İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesinde ikamet eden emekli pazarcı, 1 çocuk babası Ahmet Karga(90) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Hasanoğlu Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesinde ikamet eden emekli pazarcı, 1 çocuk babası Ahmet Karga(90) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Hasanoğlu Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz