Amiş Balkan
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi No.275 adresinde ikamet eden emekli kahveci, 3 çocuk babası Amiş Balkan(79)akciğer kanserinden vefat etti. Cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi No.275 adresinde ikamet eden emekli kahveci, 3 çocuk babası Amiş Balkan(79)akciğer kanserinden vefat etti. Cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz