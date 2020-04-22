İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi, 2 çocuk babası Mahmut Özden(85) yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.