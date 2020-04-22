Mahmut Özden
İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi, 2 çocuk babası Mahmut Özden(85) yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi, 2 çocuk babası Mahmut Özden(85) yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz