Meliha Sağlam
İzmit Hatipköy Mahallesi 20.Sokak adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli, Fikret Sağlam’ın eşi 4 çocuk annesi Meliha Sağlam(85) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Hatipköy mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Hatipköy Mahallesi 20.Sokak adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli, Fikret Sağlam’ın eşi 4 çocuk annesi Meliha Sağlam(85) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Hatipköy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz