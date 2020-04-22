Mustafa Şengezer
İzmit Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi adresinde ikamet eden emekli şoför, 7 çocuk babası Mustafa Şengezer(75)kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi adresinde ikamet eden emekli şoför, 7 çocuk babası Mustafa Şengezer(75)kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz