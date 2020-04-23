Naim Güleser
İzmit 42 Evler Mahallesi Ali Dikmen Sokak adresinde ikamet eden emekli polis Naim Güleser (70) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Naim Güleser'in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit 42 Evler Mahallesi Ali Dikmen Sokak adresinde ikamet eden emekli polis Naim Güleser (70) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Naim Güleser'in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz