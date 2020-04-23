İzmit 42 Evler Mahallesi Ali Dikmen Sokak adresinde ikamet eden emekli polis Naim Güleser (70) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Naim Güleser'in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.