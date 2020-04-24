İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli tornacı Raif Baysal (71) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Raif Baysal’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.