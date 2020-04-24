Raif Baysal
İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli tornacı Raif Baysal (71) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Raif Baysal’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli tornacı Raif Baysal (71) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Raif Baysal’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz