Saliha Nurten Akalın
İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak adresinde ikamet eden eski beden Terbiyesi İl Müdürü Merhum Ercüment Akalın’ın eşi Saliha Nurten Akalın (89) kanser nedeniyle vefat etti.Seka’dan emekli ve 2 çocuk annesi olan Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz