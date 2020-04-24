İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak adresinde ikamet eden eski beden Terbiyesi İl Müdürü Merhum Ercüment Akalın’ın eşi Saliha Nurten Akalın (89) kanser nedeniyle vefat etti.Seka’dan emekli ve 2 çocuk annesi olan Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.