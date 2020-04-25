İzmit Serdar Mahallesi Boncuk Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Şuayip Şutman’ın eşi Beyhan Şutman(77) yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Beyhan Şutman’ın cenazesi Kent Mezarlığına defnedildi.