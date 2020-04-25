Beyhan Şutman
İzmit Serdar Mahallesi Boncuk Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Şuayip Şutman’ın eşi Beyhan Şutman(77) yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Beyhan Şutman’ın cenazesi Kent Mezarlığına defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz