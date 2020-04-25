İzmit Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesi adresinde ikamet eden emekli çiftçi İsmail Hakkı Yalçın (64) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Hakkı Yalçın’ın cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.