İsmail Hakkı Yalçın
İzmit Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesi adresinde ikamet eden emekli çiftçi İsmail Hakkı Yalçın (64) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Hakkı Yalçın’ın cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz