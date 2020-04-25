Kandıra Alefli Mahallesinde ikamet den çiftçi merhum Seyfettin Arıcı’nın eşi Şerife Arıcı (68) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şerife Arıcı’nın cenazesi Alefli Köy Mezarlığında toprağa verildi.