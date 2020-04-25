Kand\u0131ra Alefli Mahallesinde ikamet den \u00e7ift\u00e7i merhum Seyfettin Ar\u0131c\u0131\u2019n\u0131n e\u015fi \u015eerife Ar\u0131c\u0131 (68) b\u00f6brek yetmezli\u011fi nedeniyle vefat etti. Ev han\u0131m\u0131 ve 4 \u00e7ocuk annesi olan \u015eerife Ar\u0131c\u0131\u2019n\u0131n cenazesi Alefli K\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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