İzmit Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi adresinde ikamet eden çelik sanayiden emekli Mehmet Emin Serim ve Emine Serim çiftinin 3 çocuğundan biri Aslı Serim (38) kanser nedeniyle vefat etti. Aslı Serim’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.