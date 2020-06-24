İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Melih Gülçiçek’in eşi Güler Gülçiçek (65) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Güler Gülçiçek’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.