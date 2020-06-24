İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hızır Sokak adresinde ikamet eden iş adamı Kocaelispor eski yöneticilerinden Hacı Mehmet Ramazan Atmaca (78) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hacı Mehmet Ramazan Atmaca’nın cenazesi Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.