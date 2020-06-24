İzmit Akpınar Mahallesi Arızlı Toki Konutları Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Oktay Cimsevdi (50) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Oktay Cimsevdi’nin cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.