İzmit Şirintepe Mahallesi Karayolu Sokak adresinde ikamet eden emekli fabrika işçisi Ali Rıza Kocaman (59) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Rıza Kocaman’ın cenazesi Kocaoğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.