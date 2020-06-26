İzmit Yenişehir Mahallesi Bulut Sokak adresinde ikamet eden emekli hurdacı Tahsin Benli’nin eşi Bedriye Benli (70) şeker nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Bedriye Benli’nin cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.