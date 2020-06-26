İstanbul’da Maltepe ilçesinde ikamet eden özel firmada çalışan Ahmet Kozoğlu’nun eşi Emel Kozoğlu(45) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emel Kozoğlu’nun cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.