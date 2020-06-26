İzmit Karabaş Mahallesi Gümüşlü Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Haluk Ersoy(70) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Haluk Ersoy’un cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.