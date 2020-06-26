İzmit Yenişehir Mahallesi Ulubatlı Sokak adresinde ikamet eden Gazal Fabrikasından emekli Bahattin Öz’ün eşi Mecbure Öz(80) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Mecbure Öz’ün cenazesi Ambarcı Mezarlığında toprağa verildi.